Real Madrid-Chelsea: les compos officielles du choc avec Benzema

Découvrez les compos officielles du choc entre le Real Madrid et Chelsea, ce mercredi soir (19h, GMT+1) au Santiago Bernabeu, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions.

La phase aller des quarts de finale de la Ligue des champions s’achève ce mercredi avec deux matchs au programme. Et le duel le plus attendu de cette soirée de football, est sans doute le choc entre le Real Madrid et Chelsea au Santiago Bernabeu. Déjà larguée dans la course au titre en Liga, la Casa Blanca nourrit l’ambition de conserver sa couronne européenne. De leur côté, les Blues, très mal en point en Premier League (seulement 11e au classement), doivent absolument aller au bout de la compétition pour espérer décrocher un titre en fin d’exercice et disputer la C1 la saison prochaine.

Pour ce duel, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a aligné son 4-3-3 classique. Sans surprise, Thibaut Courtois prend place dans les buts. Le quatuor défensif est formé par Eder Militao et David Alaba dans l’axe, et Eduardo Camavinga et Dani Carvajal sur les côtés. Au milieu de terrain, Fede Valverde accompagne les deux vétérans Luka Modric et Toni Kroos. Le Ballon d’Or 2022 Karim Benzema est bien aligné en attaque, accompagné par Vinicius Jr et Rodrygo. De son côté, Frank Lampard a titularisé d’entrée N’Golo Kanté dans l’entrejeu avec Kovacic et Enzo Fernandez derrière une attaque composée de Sterling et Joao Felix. Les Blues évolueront en 3-5-2.

Les compos officielles

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga – Modric, Kroos, Valverde – Rodrygo Benzema, Vinicius

Chelsea : Kepa – Fofana, Silva, Koulibaly – James, Kovacic, Fernandez, Kanté, Chilwell – Sterling, Joao Felix