Real Madrid-Chelsea: Carlo Ancelotti savoure la victoire madrilène

Carlo Ancelotti a réagi à la victoire du Real Madrid face à Chelsea (2-0) ce mercredi, en quart de finale aller de la Ligue des champions. Et le technicien italien a félicité les siens pour ce succès mérité.

Tenant du titre, le Real Madrid a fait un pas de plus vers la conservation de sa couronne. Les Madrilènes se sont imposés face à Chelsea ce mercredi soir au Santiago Bernabeu. Face aux Blues réduits à dix à l’heure de jeu, les locaux ont déroulé sur des réalisations de Marco Asensio et Karim Benzema qui a signé au passage son 90è but en C1. De quoi entamer sereinement la manche retour prévue mardi prochain à Stamford Bridge.

En attendant le déplacement en Angleterre, Carlo Ancelotti savoure lui cette victoire des siens. En zone mixte après le match, le technicien italien, sourire aux lèvres, a livré son analyse de cette rencontre.

- Publicité-

« L’équipe a bien joué. Ce n’était pas facile, le quart de final de la ldc ce n’est jamais facile. On était bien sur le terrain. On a eu un bon contrôle sur le match après 10 premières minutes délicates. On a marqué 2 buts, pour ce soir c’est suffisant. On a bien pressé devant, on a bien géré. On a utilisé beaucoup d’énergie et on n’a pas trouvé les bonnes solutions pour marquer un but supplémentaire », a-t-il confié au micro de Canal+.