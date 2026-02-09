Réal Madrid: «change, tu pénalises gravement l’équipe», la mise en garde de Courtois à Bellingham

Alors que le Real Madrid peine à être flamboyant cette saison malgré les victoires, Thibaut Courtois a adressé un ultimatum choc à Jude Bellingham; loin de ses standards habituels depuis le début de l’été. «

Alors que le Real Madrid peine à être flamboyant cette saison malgré les victoires, Thibaut Courtois a adressé un ultimatum choc à Jude Bellingham; loin de ses standards habituels depuis le début de l’été. «

L’atmosphère au Real Madrid est plus lourde que jamais. Alors que le club traverse une crise institutionnelle et sportive historique, un nouveau conflit interne éclate au grand jour. Selon nos informations, le gardien belge Thibaut Courtois aurait sommé la star anglaise Jude Bellingham de « changer » d’attitude, pointant du doigt son comportement comme l’un des nœuds du malaise madrilène.

La saison 2025/26 tourne au cauchemar pour la Casa Blanca. Deuxième année consécutive possiblement vierge de tout trophée, le Real, actuellement devancé d’un point par le Barça en Liga et relégué en barrages de Ligue des champions, vit une descente aux enfers. L’ère post-Ancelotti, ouverte avec l’arrivée tonitruante de Kylian Mbappé, a viré au fiasco. Xabi Alonso, puis Alvaro Arbeloa promu depuis l’équipe réserve, n’ont rien pu enrayer.

Publicité

Bellingham, le bouc émissaire d’un naufrage collectif ?

Dans ce contexte explosif, Jude Bellingham est montré du doigt. Critiqué pour son manque d’efficacité et son incapacité présumée à suivre les consignes tactiques, l’Anglais incarnerait les dérives d’un vestiaire ingérable. C’est dans ce climat que Thibaut Courtois, figure de l’équipe, aurait pris les choses en main.

« Courtois comprend que les chances du Real de remporter un trophée dépendent de la forme optimale de ses joueurs clés », rapporte une source proche du club à Football365. « L’un d’eux est Bellingham. Il souhaite qu’il se recentre et redevienne le joueur qui a impressionné tout le monde à son arrivée. » Un ultimatum lancé en coulisses : soit le milieu se reprend, soit il plombe les ambitions déjà vacillantes de l’équipe.

Publicité

Une direction en perdition face aux egos surdimensionnés

La future recrue au poste d’entraîneur – les noms de Klopp, Emery ou Löw circulant déjà – héritera d’une mission quasi impossible : canaliser les egos titanesques d’un vestiaire stellaire et apaiser les tensions avec un conseil d’administration en pleine tempête.

Le constat est sans appel. Entre la défiance envers Bellingham, l’instabilité chronique au banc et les résultats désastreux, le géant madrilène sombre. Le coup de semonce de Courtois à Bellingham n’est peut-être que le premier symptôme d’une guerre intestine qui menace de tout emporter.

Publicité