Real Madrid: « c’est une recrue assez bonne et intelligente », Kroos est fan d’Arda Güler

Sur son podcast Einfach mal luppen, Toni Kroos a dit tout le bien qu’il pensait de la nouvelle recrue du Real Madrid, Arda Güler.

Le Real Madrid s’est montré très actif en début de mercato estival. Le club madrilène s’est notamment offert plusieurs recrues, dont la jeune pépite Arda Güler. Recrutée pour 20 M€ en provenance du Fenerbahçe, la jeune pépite turc met déjà tout le monde d’accord à Madrid. Le maestro allemand Toni Kroos a d’ailleurs fait l’éloge de son nouveau partenaire dans le podcast Einfach mal luppen.

«Il faut dire qu’il a un grand talent pour son âge. Il a un pied gauche très, très fin. Il a un super coup du pied gauche, il est très bon techniquement, surtout dans les petits espaces. Je pense que c’est une recrue assez bonne et intelligente, surtout pour l’avenir», raconte l’Allemand, relayé par Footmercato. Outre ses qualités techniques indéniables, Arda Güler impressionne par sa soif d’apprendre au quotidien et son désir de s’inspirer des meilleurs.

«Par contre, il faut être un peu prudent avec tant d’attentes. Elles existaient aussi avec des joueurs qui, après coup, ne les respectaient pas. Surtout dans ce club, il y a d’autres problèmes qui déterminent si quelqu’un réussit ou non. Il ne s’agit pas seulement d’avoir du talent, de la technique ou du tir. C’est un de ces talents qui demande : ‘Comment fais-tu ça ?’ Il veut des indices et des conseils, il y a beaucoup de joueurs de 18 ans qui pensent qu’ils sont déjà très bons et qui n’ont pas du tout besoin de conseils. Mais il a cette mentalité d’apprendre», a ajouté Kroos visiblement sous le charme de la jeune pépite turc.

Arda Güler n’a pas encore eu l’occasion de faire ses débuts avec le Real Madrid. Après avoir manqué les premières rencontres amicales du club, à cause d’une petite gêne, il pourrait disputer ses premières minutes sous le maillot madrilène contre le FC Barcelone, samedi prochain.

