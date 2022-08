Real Madrid: « C’est un match normal », Ancelotti sans pression avant d’affronter Francfort

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s’est présenté en conférence de presse ce mardi, à la veille du choc contre l’Eintracht Francfort en Supercoupe d’Europe. Et le technicien italien n’a pas perdu son sang froid légendaire.

Ce mercredi, le Real Madrid et l’Eintracht Francfort, respectivement vainqueurs de la dernière Ligue des champions et de la Ligue Europa, s’affronteront au stade Olympique d’Helsinki dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. A environ 24h de ce duel, l’entraîneur des Merengues, Carlo Ancelotti, s’est présenté à la presse ce mardi pour répondre aux questions des journalistes.

Interrogé sur le club adverse, le technicien italien répond: « C’est un match normal. On vient pour gagner. On a vu leur match contre le Bayern et cela ne va pas masquer leur parcours en Ligue Europa. C’est une équipe dynamique avec de la vitesse. Il va falloir se battre pour gagner. On a beaucoup de confiance. On a l’envie de gagner cette Supercoupe. » Le technicien italien a également profité de l’occasion pour afficher ses ambitions pour la nouvelle saison des siens.

« On va voir si c’est possible, on va lutter pour toutes les compétitions et tous les tableaux. Cela va être difficile mais on va faire de notre mieux pour rivaliser dans toutes les compétitions. J’ai confiance en mon équipe, en tout mon effectif. On s’est amélioré par rapport à la saison passée. On va donner tout ce que l’on a« , explique Ancelotti, avant de donner une idée sur le onze qu’il va aligner demain:

« Les vainqueurs de la Ligue des champions peuvent jouer la Supercoupe même si c’est vrai que d’autres joueurs méritent aussi de jouer. Mais les deux à côté de moi (Benzema et Modric) ont des chances de jouer. » Pour rappel, le coup d’envoi de la rencontre est prévu ce mercredi à 20h (GMT+1) au Stade olympique d’Helsinki en Finlande.