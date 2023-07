Real Madrid: ce qu’il faut savoir sur la nouvelle pépite, Arda Güler

-Publicité-

Dans l’émission L’after sur RMC, le journaliste Yusuf Calik, a présenté la nouvelle pépite du football turc et du Real Madrid, Arda Güler.

C’est sans doute le transfert le plus surprenant de ce mercato estival. Alors qu’elle était promise au FC Barcelone, la pépite turque, Arda Güler, a finalement rejoint le Real Madrid, avec lequel il a signé un contrat de 6 ans. La décision d’évoluer dans un club européen de premier plan une fois la majorité atteinte était un objectif pour le jeune milieu de terrain, selon le journaliste de son pays Yusuf Calik.

« A 13 ans, quand il évoluait à Ankara, il a dit à ses dirigeants qu’il voulait aller au Fenerbahçe. Le Fener, c’est un broyeur dans l’histoire des jeunes stars mais il a dit qu’il voulait aller là-bas car c’est un fan de Fenerbahce. Il disait qu’à 18 ans, il serait dans un grand club d’Europe. Il sait ce qu’il fait.« , a confié le journaliste turc dans l’After sur RMC.

Malgré ses ambitions et son talent, la question est désormais de savoir si Arda Güler pourra s’imposer au Real Madrid, dans un secteur qui compte des joueurs monstrueux tels que Toni Kroos, Luka Modric, Camavinga et Jude Bellingham. « Ça reste un pari, comme avec Odegaard, quand il est arrivé à 16 ans, rappelle Yusuf Calik. C’est une star au niveau de la connaissance des fans mais il a juste une Coupe en équipe première. C’est l’espoir qui a le plus de potentiel que j’ai vu joué depuis 30-40 ans.«

Le successeur d’Asensio ?

Bien que son comportement puisse sembler détaché, le joueur âgé de 18 ans fait preuve d’une forte personnalité. Cela se manifeste notamment par son obstination à signer avec un grand club européen. « Être un leader, c’est autre chose. Il a joué avec Özil (au Fener), peut-être qu’ils en ont parlé d’un transfert au Real. Quand le Real arrive, tu acceptes. Il avait envie de jouer à l’extérieur et non en Turquie. La proposition du Real lui a le plus plu.« , poursuit le journaliste.

Le journaliste turc imagine même déjà comment pourrait être utilisé Arda Güler dans le système de Carlo Ancelotti. « Ils vont l’utiliser comme un super sub, un meneur de jeu décalé« , un peu comme Marco Asensio, parti au PSG. Malgré son jeune âge, le joueur a déjà démontré sa capacité à faire preuve de caractère sur le terrain, sachant jouer sous pression tout en conservant une confiance inébranlable en ses capacités. Ce qui devrait lui donner un rôle de remplaçant fiable.

Déjà en sélection nationale

À tout juste 18 ans, Güler a connu une éclosion fulgurante lors de la saison 2022-2023. En disputant 35 matchs toutes compétitions confondues, dont 18 en tant que titulaire, il a impressionné en inscrivant six buts et en délivrant sept passes décisives. Sa participation à la campagne de la Ligue Europa a été remarquée, bien que le Fenerbahçe ait été éliminé en huitièmes de finale par le FC Séville, qui s’est avéré être le futur vainqueur de la compétition.

En obtenant du temps de jeu au Real Madrid, Arda Güler s’assurerait également une place en équipe nationale. Il a déja représenté la Turquie chez les moins de 17 ans, et a aussi accumulé quatre sélections avec l’équipe senior, dont la première remonte au 19 novembre 2022 lors du match contre la République tchèque. « Il n’est pas encore titulaire mais il va avoir sa place en sélection. Il va devenir la plus grosse star du foot turc« , conclut Calik. Le Real Madrid peut donc déjà se frotter les mains.

