Real Madrid: Carlo Ancelotti vole au secours de Karim Benzema

En conférence de presse d’avant match ce mercredi, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a défendu Karim Benzema, accusé en Espagne de zapper les matchs de son club en vue du Mondial 2022.

On a beau s’appeler Karim Benzema et gagner le Ballon d’Or, on n’est pas épargné par les critiques à Madrid. Déjà absent lors de trois des quatre derniers matchs des Madrilènes, KB9 a une nouvelle fois déclaré forfait pour le duel contre Cadix ce jeudi, comptant pour la quatorzième journée de Liga. Ce sera également le dernier match des Merengues avant la longue trêve internationale pour le Mondial.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 RB Leipzig - : - SC Freiburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

Et pour plusieurs journalistes ou commentateurs de la capitale espagnole, Karim Benzema fait exprès de déclarer forfait afin de privilégier l’équipe de France et la Coupe du monde. C’est l’avis de l’ancien Madrilène Guti qui avait déclaré sur El Chiringuito: « Il y a un possible risque de ne pas aller au Mondial, mais tu dois l’assumer parce que ce n’est pas possible de laisser ton équipe. Bien sûr, personne ne veut rater la Coupe du monde, mais il faut d’abord jouer avec ton équipe. On ne joue pas avec les joueurs qui devraient le faire à cause du Mondial ».

Une théorie toutefois réfutée par l’entraîneur du Real Carlo Ancelotti qui a défendu son capitaine. « Je n’ai rien à leur dire. Le premier déçu c’est Karim qui va arriver au Mondial sans les minutes nécessaires pour avoir une bonne condition physique. C’est impensable de croire qu’il se met en retrait. C’est une bêtise de penser ça. Il n’a jamais arrêté, il s’est entraîné en solitaire, mais les sensations n’étaient pas bonnes. Il va arriver au Mondial avec pas beaucoup de minutes dans les jambes. Il n’a pas craint pour sa participation au Mondial. En-dehors de sa blessure contre le Celtic, il n’a eu que des petits pépins », a confié le technicien italien face à la presse ce mardi.

Suffisant pour calmer les critiques contre Benzema à Madrid? Pas sûr. Ça risque même de s’empirer si la Casa Blanca enchaînait un nouveau match sans succès contre Cadix ce jeudi. Les protégés de Carlo Ancelotti restent en effet sur un nul (1-1) contre Gérone et une défaite (3-2) contre le Rayo Vallecano, lors des deux dernières journées du championnat espagnol. KB9 était absent pour ces deux rencontres.