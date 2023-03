Real Madrid: Carlo Ancelotti répond cash à Eden Hazard

En conférence de presse ce mardi, à la veille de la huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Liverpool, Carlo Ancelotti a répondu à plusieurs questions. L’entraîneur du Real Madrid a évoqué le cas d’Eden Hazard qui a confié ne plus parler avec son coach.

“La relation n’est pas froide. Hazard a été très honnête, nous ne parlons pas beaucoup, je ne parle pas beaucoup avec lui, c’est vrai, parce que parler est aussi une question de caractère, on parle plus avec certaines personnes qu’avec d’autres”, a déclaré Ancelotti aux journalistes cet après-midi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, rapporté par AFP.

“Ce n’est pas la chose la plus importante pour moi, même si nous ne parlons pas beaucoup, même s’il ne joue pas beaucoup, il me respecte”, a-t-il indiqué. “J’y attache beaucoup d’importance et je le respecte aussi beaucoup“, a ajouté l’entraîneur italien à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool.

Plus aligné depuis septembre

Dans une récente interview accordée à la télévision, Eden Hazard avait étalé son mal être au Real Madrid. Le Diable Rouge qui a pris sa retraite internationale après le fiasco de la Belgique à la Coupe du monde 2022, a indiqué que le courant ne passe plus entre lui et son entraîneur. “Avec l’entraîneur, nous ne parlons pas, mais nous nous respectons“, a-t-il déclaré.

“Il y a une chose qui pourrait me sortir de la spirale dans laquelle je suis et c’est de jouer (…) Je vois à l’entraînement que je peux apporter des choses. Je me sens bien physiquement. Mais il y a d’autres joueurs qui jouent régulièrement“, a ajouté Hazard, qui n’a plus été aligné en Liga depuis le 9 septembre dernier.

Noyé par la concurrence de Vinicius

Interrogé sur les plaintes de son joueur, Carlo Ancelotti a donné raison à l’ancien ailier des Blues mais estime qu’il ne peut aligner que les joueurs qu’ils jugent apte à apporter un plus à l’équipe. Condition que Hazard est loin de remplir.

“Il y a beaucoup de concurrence et à son poste, il y a un joueur qui joue et qui en ce moment apporte beaucoup, c’est Vinicius”, a souligné Ancelotti. Lorsqu’on lui a demandé s’il comptait sur Hazard pour la saison prochaine, l’ancien coach de Chelsea et du Paris SG s’est contenté de dire: “Pour l’année prochaine, je compte sur les joueurs que le club met à ma disposition.”