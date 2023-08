Real Madrid: Carlo Ancelotti répond au PSG pour Kylian Mbappé

Dans des propos rapportés par AS, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a répondu au PSG, qui pense que le club madrilène dispose déjà d’un accord avec Kylian Mbappé pour l’été 2024.

Les dirigeants parisiens continuent de croire fermement que Mbappé a conclu un accord avec le Real Madrid en vue d’un transfert gratuit vers le club espagnol l’été prochain. Face à cette situation, ils menacent de porter l’affaire devant la FIFA, alléguant des contacts illégaux entre le Real Madrid et leur attaquant. En effet, selon les règles du marché des transferts, un joueur en fin de contrat ne peut entamer des négociations avec un autre club sans l’accord de son équipe que lors des six derniers mois de son contrat.

Une nouvelle fois questionnée sur le sujet, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti estime que le dossier Mbappé ne relève pas de sa compétence directe, et il préfère porter toute son attention sur la tournée estivale aux États-Unis. « Je ne suis pas surpris du tout. Je ne sais rien à ce sujet. C’est une affaire politique dans laquelle je ne souhaite pas m’immiscer. Je me suis retiré de la politique », a lâché sobrement Carlo Ancelotti, dans des propos rapportés par AS.

Pour rappel, Kylian Mbappé a refusé de prolonger son contrat avec le PSG au-delà de 2024, ce qui fera de lui un joueur libre l’été prochain. Ne désirant pas voir son meilleur élément quitter le club gratuitement, le Paris Saint-Germain cherche à forcer la main à KM7 pour qu’il quitte le club dès le mercato en cours. Le champion de France est même disposé à discuter avec le Real Madrid pour trouver un accord. Sauf que selon les dernières informations, le club madrilène ne semble pas bouger le petit doigt.

