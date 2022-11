Real Madrid: Carlo Ancelotti évoque le tirage de la Ligue des champions et tacle l’UEFA

En conférence de presse ce dimanche, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue de champion, qui aura lieu aujourd’hui. Le technicien italien en a profité de l’occasion pour adresser un petit tacle à l’UEFA.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions sera effectué ce lundi 7 novembre à la Maison du football européen à Nyon, en Suisse. Brillamment sorti leader de la poule F, avec une seule défaite, 4 victoires et 1 nul en 6 matchs, le Real Madrid, champion d’Europe en titre, est évidemment, favori pour la victoire finale en C1 cette année. Interrogé sur ces tirages et l’adversaire qu’il préfère affronter lors du prochain tour, l’entraîneur Madrilène Carlo Ancelotti a confié:

« Tous les adversaires sont difficiles, peu importe sur lesquels on va tomber. L’an dernier on est tombé sur le PSG, ça peut se reproduire. On peut aussi tirer Liverpool, l’Inter… Quoiqu’il arrive nous ne sommes pas inquiets. Demain, nous ne pensons qu’au match (en Liga contre le Rayo ce lundi), pas au tirage au sort”. Le technicien italien a également adressé une petite pique à l’UEFA. “Mais, bon, pour le tirage…. Espérons qu’ils (l’UEFA) s’en sortent bien ! (rires)« , certainement en référence au tirage des huitièmes de la saison passée qui avait dû être repris à cause d’une erreur.

Pour rappel, le Real Madrid peut tomber sur du très lourd lors de ce premier tour à élimination directe de la C1. Le dernier représentant espagnol dans la compétition peut en effet hériter, du PSG, de l’Inter, de Liverpool ou encore L’AC Milan et Dortmund. Mais quelle que soit l’adversaire, les Merengues seront prêts, comme l’a si bien expliqué leur entraîneur.