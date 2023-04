Real Madrid: Carlo Ancelotti évoque le duo Benzema-Vinicius

En conférence de presse d’avant match ce mardi, l’entraîneur du Real Madrid a évoqué son duo létal d’attaque, composé de Karim Benzema et Vinicius Jr.

Malgré un écart de 13 points avec le FC Barcelone en Liga, le Real Madrid connaît une saison plutôt réussie jusqu’ici. Les Madrilènes sont en effet en quarts de finale de la Ligue des champions, et se sont également qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi, après leurs démonstrations contre le FC Barcelone (4-0) en demi-finale retour de la compétition. Des performances dues au collectif de l’équipe, mais également à la paire Benzema-Vinicius Jr.

Freiné par les blessures cette saison, le Ballon d’Or 2022 a quand même gardé un niveau remarquable. On se souvient encore de son triplé contre le Barça la semaine dernière. De son côté, Vinicius Jr est sans doute l’arme fatale de la Casa Blanca sur cet exercice en cours. Intenable sur son côté gauche, le prodige brésilien a déjà été décisif à 35 reprises (buts + passes décisives) toutes compétitions confondues. C’est donc normal que certains considèrent le duo comme le meilleur en Europe actuellement.

- Publicité-

Interrogé sur sa paire en attaque en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a révélé la connexion entre les deux hommes: « C’est un groupe que je ne vois qu’à Valdebebas mais je les vois bien entre eux. Ils savent quand plaisanter et quand être sérieux. Parfois, ils s’amusent ensemble mais quand vient le moment d’être sérieux, vous n’avez pas à leur dire. Pour moi, la gestion de ce groupe est très facile. Si on gagne la Coupe du Roi, on aura gagné tous les titres possibles en deux ans avec ce groupe. Il y a des clubs qui ne l’ont jamais fait durant toute une vie.«

Pour rappel, le Real Madrid reçoit Chelsea ce mercredi (19h, GMT+1), à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Les Merengue compteront certainement une nouvelle fois sur leur duo d’attaque pour aller chercher la victoire.