Real Madrid: Carlo Ancelotti donne des nouvelles de Courtois et Güler

En conférence de presse d’après-match ce jeudi, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de Thibaut Courtois et Arda Güler, indisponibles à cause de gênes physiques.

Après une première victoire palpitante contre le Milan AC (3-2), les Merengues ont enchaîné avec brio en battant aisément Manchester United (2-0), lors de cette nuit de jeudi mémorable. Si les nouvelles recrues Jude Bellingham et Joselu se sont illustrées avec un but chacun, deux joueurs manquaient à l’appel pour cette rencontre. Il s’agit du gardien Thibaut Courtois et de la nouvelle pépite Arda Güler, arrivé cet été et qui n’a pas encore pu évoluer sous ses nouvelles couleurs.

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de ses deux éléments. « Courtois a une petite gêne et il n’est pas logique de le mettre en danger. Je pense qu’il sera là la prochaine fois. Tout comme Güler, qui jouera bientôt. Nous allons bien parce que l’équipe a beaucoup de qualité, il n’y a pas d’autre explication. Une grande qualité, physique, technique, engagée.« , a-t-il expliqué, relayé par Real France.

- Publicité-

Pour sa prochaine sortie, le Real Madrid sera opposé au FC Barcelone, dans un clasico qui n’aura rien d’amicale. Un choc pour lequel devraient être disponibles Thibaut Courtois et Arda Güler. Ce dernier pourrait d’ailleurs avoir l’occasion de faire ses grands débuts avec les Madrilènes.

Articles similaires