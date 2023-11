Real Madrid: Carlo Ancelotti donne des nouvelles de Bellingham

-Publicité-

En conférence de presse après le match nul contre le Rayo Vallecano (0-0), ce dimanche soir, l’entraîneur du Real Madrid a donné des nouvelles de Jude Bellingham légèrement touché au cours de la rencontre.

Ce dimanche soir, le Real Madrid a été tenu en échec par le Rayo Vallecano (0-0), lors de la douzième journée du champion espagnol. Devant leur public, les Madrilènes n’ont pu concrétiser leur large domination et leurs nombreuses occasions au cours de la partie. Héros du club Merengue lors du dernier Clasico, Jude Bellingham n’a pas trouvé cette fois le chemin des filets. Le jeune anglais, très en jambe durant le match, a d’ailleurs fait une petite frayeur au public du Santiago Bernabeu.

Après un contact avec un adversaire, Bellingham est resté au sol de nombreuses minutes, touché à l’épaule, avant de finalement se relever. S’il a disputé le reste de la rencontre, il a tout de même provoqué l’inquiétude chez les supporters du Real Madrid. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur Carlo Ancelotti n’a pas échappé aux questions sur l’état de son joueur.

“Concernant Bellingham, il passera des examens demain mais on ne pense pas que ce soit sérieux. Le match, on l’a bien joué, avec l’attitude et de l’énergie, mais on n’a pas eu l’efficacité. Le résultat fait mal.« , a expliqué le technicien italien, relayé par Real France. Rien de grave donc a priori pour Jude Bellingham qui devrait être disponible pour la réception de Braga mercredi en Ligue des champions.