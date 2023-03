Real Madrid: Carlo Ancelotti désigne le meilleur joueur du monde

En conférence de presse d’après-match ce mercredi, l’entraîneur du Real Madrid a indiqué que Vinicius Jr est le meilleur joueur du monde en ce moment.

Le Real Madrid a disposé de Liverpool (1-0) ce mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des champions, pour valider sa qualification en quarts de finale de la compétition. L’unique but de la partie a été inscrit par Karim Benzema sur une base de Vinicius Jr. Le brésilien a d’ailleurs été le joueur le plus remuant offensivement dans la partie, faisant vivre un supplice a Trent-Alexander Arnold sur le côté gauche. A la fin de la rencontre, l’entraîneur des Merengue Carlo Ancelotti a tout simplement désigné Vini comme le meilleur joueur au monde actuellement.

« Pour moi, il l’est (le meilleur joueur du monde, ndlr). Il a créé un danger à chaque fois qu’il a provoqué. Aujourd’hui, il n’a pas marqué, mais il a été décisif. Il a donné la passe décisive », a lâché le Mister en conférence de presse après la rencontre et relayé par Footmercato. Pour rappel, l’ancien coach d’Everton et du PSG avait déjà tenu des propos similaires après la manche aller entre le Real et Liverpool, Vinicius Jr avait alors délivré marqué deux buts et délivré une passe décisive.

Après des débuts compliqués au Real Madrid, Vinicius Jr a pris du galon la saison dernière, avant de devenir un indispensable dans l’effectif de Carlo Ancelotti cette saison. Le prodige brésilien est souvent le détonateur de toutes les attaques madrilènes. Mais il doit encore améliorer davantage son efficacité devant le but, s’il veut entrer dans la légende de ce sport.