Real Madrid: Carlo Ancelotti dans le viseur de la justice espagnole

-Publicité-

Selon les informations de El Mundo, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a été déclaré à la justice pour fraude fiscale en Espagne. Il est épinglé pour des faits qui remontent à 2014, lors de son premier passage dans le club Merengue.

Le football espagnol est une fois de plus secoué par une affaire de fraude fiscale, et cette fois-ci, le protagoniste est nul autre que Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid. En effet, le quotidien espagnol El Mundo a révélé ce mercredi que l’ancien coach du PSG et d’Everton avait été déclaré coupable de fraude fiscale par la justice espagnole.

Selon les informations divulguées, Ancelotti aurait omis de déclarer la somme de 386 361 euros, correspondant à ses droits à l’image, lors de son premier passage du côté du Real Madrid en 2014. Cette omission aurait été commise par ses conseillers fiscaux, selon les déclarations du coach italien lui-même. Ancelotti aurait admis les faits, mais aurait tenté de rejeter la responsabilité sur ses conseillers, arguant qu’il n’était pas directement impliqué dans la gestion de ses affaires fiscales.

- Publicité-

Bien que le jugement définitif n’ait pas encore été rendu, il est peu probable qu’Ancelotti soit condamné à une peine de prison. Cependant, il devra rembourser le montant fraudé et s’acquitter d’une amende, conformément aux lois fiscales en vigueur. Une information quoi ne devrait pas trop troubler la présaison de son club: le Real Madrid. L’équipe Merengue a officiellement lancé la nouvelle saison lundi dernier, avec 9 joueurs de l’équipe première, en attendant les internationaux.

Articles similaires