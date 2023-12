Real Madrid: Carlo Ancelotti annonce une bonne nouvelle

-Publicité-

En conférence de presse d’après-match ce dimanche, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a annoncé le retour de blessure de plusieurs joueurs pour après la trêve des fêtes. Vinicius Jr fait partie de la liste.

Ce dimanche, le Real Madrid a repris provisoirement la tête de Liga, après sa victoire maîtrisée (4-1) contre Villarreal. Une performance exceptionnelle des Madrilènes, qui a été ternie par la grave blessure de David Alba, victime de rupture des ligaments croisés et forfait pour le reste de la saison. Toutefois, après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti a annoncé une bonne nouvelle aux supporters.

“Camavinga et Vinicius, ils reviendront après la trêve tout comme Gúler. », a déclaré le technicien italien. Le français et le brésilien sont absents depuis plusieurs semaines, après des blessures contractées lors de la dernière trêve internationale. Arda Guler de son côté, enchaîne les pépins physiques depuis son arrivée au Real Madrid et n’a toujours pas disputé le moindre match avec sa nouvelle équipe, qu’il a rejoint cet été.

Des renforts de taille donc, qui feront du bien au Real Madrid. Même si, malgré ces nombreuses blessures, le club espagnol n’a eu aucun problème au niveau des résultats. La Casa Blanca a en effet terminé premier de son groupe en Ligue des champions, avec 6 victoires en 6 matchs. Les hommes de Carlo Ancelotti sont également dans la course au titre avec Girone, et ont déjà distancé leurs concurrents habituels, le FC Barcelone et l’Atletico Madrid.