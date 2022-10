Real Madrid: « ça ne fait pas si mal », la réaction d’Ancelotti après la défaite contre Leipzig

Au micro de Movistar, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est exprimé sur la défaite de son équipe contre Leipzig (3-2) ce mardi en Ligue des champions.

Le Real Madrid n’est plus invaincu cette saison. Les Merengues ont perdu leur premier match depuis le début du nouvel exercice ce mardi, lors de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. En déplacement sur la pelouse de Leipzig, la Casa Blanca s’est inclinée sur le score de 3-2. Une mésaventure loin d’être fatale pour les Merengues, toujours premiers de leur poule.

Après la rencontre, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est exprimé sur cette contre performance de ses joueurs au micro de Movistar. « Je ne suis pas fâché, c’est une défaite, c’est gênant, mais ça ne fait pas si mal. Elle devait bien arriver un jour ou l’autre, on ne peut qu’aller de l’avant. Je ne peux pas critiquer mon équipe qui a fait les choses bien. On apprend plus des défaites que d’une série de dix victoires. D’habitude on est costaud sur coup de pied arrêté, mais pas ce soir »

Le Real Madrid pourra relever la tête ce week-end contre Girona, au Santiago Bernabeu, lors de la douzième journée du championnat espagnol. Les protégés de Carlo Ancelotti tenteront ensuite d’assurer la première du groupe F en Ligue des champions, lors de la dernière journée, contre le Celtic Glasgow le 2 novembre prochain.

.