Real Madrid: Benzema et Tchouaméni incertains face au Celtic Glasgow

Le Real Madrid pourrait se passer des services de ses internationaux français, Karim Benzema et Aurélien Tchouaméni, pour la réception du Celtic en Ligue des champions, mercredi. Les deux joueurs trainent une blessure musculaire.

Absents lors du nul face à Gérone (1-1) en Liga le weekend dernier, Karim Benzema et Aurélien Tchouaméni ont fait ce lundi leur retour à l’entrainement. Dans un communiqué, le Real Madrid a confirmé la présence des deux internationaux français à Valdebebas. Cependant, ils n’ont pas pris part à l’entrainement collectif avec le groupe. Les deux madrilènes ont participé à une séance individuelle. Et pour cause, leurs blessures qui ne sont pas totalement résorbées.

Benzema souffre d’une blessure musculaire au quadriceps de la cuisse gauche, tandis que son compatriote est lui victime d’une fatigue musculaire et a été préservé hier Gérone à la dernière minute. L’attaquant et le milieu demeurent donc incertains pour la rencontre de mercredi contre le Celtic Glasgow en Ligue des champions.

Un match à enjeu pour le Real Madrid, en quête de la première place du groupe F. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les hommes de Carlo Ancelotti n’ont qu’une longueur d’avance sur Leipzig (2è) qui affronte de son côté le Chakhtar Donetsk. Une victoire des Allemands couplée à une défaite ou un nul des Madrilènes offrirait le fauteuil à l’équipe de Christopher Nkunku.