Real Madrid: Benzema et Camavinga forfaits contre Gérone

En conférence de presse d’avant match ce lundi, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a annoncé les forfaits de Karim Benzema et Eduardo Camavinga pour le duel contre Gérone en Liga demain.

Le Real madrid se déplace ce mardi en Catalogne pour y affronter Gérone, à l’occasion de la 31e journée du championnat espagnol. Une victoire permettrait aux Merengue de revenir provisoirement à huit (08) points du Barça. Pour tenter d’accomplir cette mission, les hommes de Carlo Ancelotti devront se passer de deux de leurs meilleurs joueurs. En effet, en conférence de presse d’avant-match ce lundi, l’entraineur du club madrilène a annoncé les forfaits de Karim Benzema et Eduardo Camavinga pour ce déplacement.

« …Nous avons des absences pour demain : Benzema qui a pris un coup, Camavinga aussi… Rodrygo ne s’est pas entraîné mais il sera dans le groupe… Si la demi-finale de Ligue des Champions avait eu lieu demain, ils n’auraient pas non plus été là », a déclaré le technicien italien face aux médias, relayé par Real France. Et le coach des Merengues a poursuivi en donnant une idée sur la date de retour de ses deux cadres.

“Camavinga a terminé le match mais il avait mal ensuite. Il sera disponible contre Almeria”, a-t-il ajouté, avant de rassurer sur l’état de santé de KB9 moins en vue cette saison. « Il récupère du coup qu’il a reçu, il jouera contre Almeria et la Real Sociedad. Il est trop important pour nous. Lors des derniers matchs, il a été très bon. Il doit montrer qu’il est à un bon niveau et pas se préserver. Quand il se sent bien, il veut jouer et nous aussi.«

Si Ferland Mendy et David Alaba sont toujours absents, le Mister a précisé que le défenseur autrichien devrait être de retour pour la finale de la Copa del Rey, contre Osasuna, le 6 mai prochain.

