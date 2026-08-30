Real Madrid bat Malaga 4-0 et signe un troisième succès en Liga

Le Real Madrid a battu Malaga 4-0 au Santiago-Bernabéu dimanche 30 août 2026, signant une troisième victoire en trois journées de Liga.

Jude Bellingham a ouvert le score à la 19e minute après une percée individuelle, puis sa tête a précédé le but contre son camp d’Alfonso Herrero à la 26e minute, sur une tentative de dégagement de Carlos Puga. Selon le compte-rendu officiel du Real Madrid, Kylian Mbappé a porté le score à 3-0 à la 30e minute sur un centre de Trent Alexander-Arnold et a inscrit son quatrième but de la saison en Liga.

Malaga a cru obtenir un penalty en seconde période pour une main, mais la décision a été annulée après intervention du VAR. Arda Güler a ensuite clôturé la rencontre dans le temps additionnel, servi par Vinicius Junior.

Le club andalou retrouvait la Liga pour la saison 2026-2027 après avoir remporté le barrage d’accession en juin 2026.