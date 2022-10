Real Madrid – Barcelone: les compos officielles du clasico, avec Benzema et Koundé

A l’occasion de la 9e journée de Liga, le Real Madrid affronte le FC Barcelone au Santiago Bernabeu ce dimanche à 15h15 (GMT+1). Découvrez les compos officielles des deux entraîneurs.

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid et le FC Barcelone vont s’affronter au Santiago Bernabeu pour le premier clasico de la saison. Une rencontre comptant pour la neuvième journée du championnat espagnol et qui revêt déjà une importance capitale dans la course au titre. En effet, les deux clubs sont à égalité de points (22) et le vainqueur prendra seul la tête de la Liga.

La Liga 2022-2023 | Journée 9 | Estadio Santiago Bernabéu | 16 Oct 2022 - 3:15 Real Madrid v n v v n - : - Voir score Barcelona v v d v n

Invaincu cette saison, le Real Madrid vient d’obtenir sa qualification pour les huitièmes de finale de la ligue des champions après son nul cette semaine contre le Shakhtar Donetsk (1-1). Les Merengues sont donc en pleine confiance et pourront bénéficier du soutien de leur public pour aller chercher la victoire. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti titularise d’entrée Karim Benzema et Vinicius Jr. Ils sont accompagnés en attaque par Fede Valverde. En l’absence de Thibaut Courtois, c’est Lunin qui défendra les buts Merengue dans ce clasico.

En face, la situation est légèrement plus compliquée pour le FC Barcelone. Également invaincus en Liga, les Blaugranas connaissent un parcours catastrophique en Ligue des champions. Les Culés sont au bord de l’élimination en phase de groupes, après leur nul (3-3) contre l’Inter Milan mercredi dernier. Le moral n’est donc pas au plus fort. Dans son onze pour ce choc, Xavi a titularisé d’entrée Jules Koundé de retour de blessure. Le secteur défensif des catalans a été défaillant ces dernières semaines, et le Français devrait apporter un peu plus de solidité.

Les compos officielles du clasico

Real Madrid (4-3-3): Lunin- Mendy, Militao, Alaba, Carvajal- Tchouaméni, Modric, Kroos- Vinicius, Benzema, Valverde

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen – Sergi Roberto, Koundé, Garcia, Baldé – De Jong, Busquets, Pedri – Dembélé, Lewandowski, Raphinha.,