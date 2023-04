Real Madrid: avec Benzema, le groupe madrilène pour affronter Villarreal

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a communiqué sa liste des joueurs convoqués pour la réception de Villarreal, samedi, en Liga. Karim Benzema fait partie du groupe.

Trois jours après sa démonstration de force au Camp Nou contre le Barça (4-0)) en Coupe du Roi, le Real Madrid retrouve la Liga. Les Madrilènes reçoivent Villarreal ce samedi au Santiago Bernabeu, à l’occasion de la 28è journée du championnat. Avec douze points de retard sur les Blaugranas, premiers au classement, les Merengues ne peuvent visiblement plus rattraper l’ogre catalan.

Mais leur deuxième place n’est pas non plus sécurisée avec l’Atlético Madrid qui est en embuscade, à 5 longueurs de la Casablanca. L’objectif pour Carlo Ancelotti et les siens en cette fin de saison en Liga sera donc sans doute de conserver cette place de dauphin. Ce qui va passer par une victoire demain soir contre le Sous-marin jaune. Une mission périlleuse pour les champions en titre qui affrontent une équipe logée à la 6è place et bien partie pour disputer les compétitions européennes l’été prochain.

- Publicité-

Pour la réception de Villarreal, Carlo Ancelotti a fait appel à l’ensemble de ses cadres disponibles. Auteur de 6 buts en deux rencontres consécutives, Karim Benzema fait bien évidemment partie du groupe. Le capitaine des Merengues est convoqué tout comme ses coéquipiers français Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Les brésiliens Eder Militao, Vinicius Junior et Rodrygo sont aussi appelés.

Le groupe du Real Madrid face à Villarreal:

Gardiens : Courtois, Lunin, Luis López.

Défenseurs : Carvajal, E. Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V., Rüdiger.

Milieux de terrain : Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, D. Ceballos.

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Vini Jr., Rodrygo, Mariano.