Real Madrid: avant le retour contre City, un onze totalement remanié contre Getafe?

Le Real Madrid reçoit Getafe ce samedi, à l’occasion de la 34e journée de la Liga. Et l’entraîneur Carlo Ancelotti va faire largement tourner son équipe, pour préparer la demi-finale retour contre Manchester City en Ligue des champions. Un choix qui ne plaît pas à tout le monde en Espagne.

Après un match intense contre Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-1), mardi dernier, le Real Madrid sera de retour aux affaires en Liga ce samedi. Les Madrilènes recevront Getefa au Santiago Bernabeu, à l’occasion de la 34e journée de championnat, dans un derby madrilène qui sera sans enjeu pour eux. D’ailleurs, l’entraîneur Carlo Ancelotti va profiter pour faire tourner son équipe, dans le but de protéger ses cadres pour le match retour contre City, selon la presse espagnole.

Selon Marca, le onze du technicien italien contre Getafe devrait être largement remanié. Andriy Lunin pourrait ainsi être titulaire dans le but à la place de Thibaut Courtois alors que Vallejo, Odriozola, Lucas Vázquez, Militao (ou Rudiger), Nacho, Tchouaméni, Asensio et Mariano postulent tous pour une place. Le média précise que Ancelotti ne prendra aucun risque avec ses intouchables: Karim Benzema, Vinicius, Luka Modric ou Toni Kroos. Des choix annoncés de l’ancien coach du PSG et d’Everton qui font déjà grincer des dents en Espagne.

En effet, Getafe (18e au classement) est à la lutte pour le maintien et pourrait profiter de ce turnover du Real Madrid pour engranger des points. Une possibilité qui ne plaît pas aux autres candidats pour le maintien, notamment Almeria (14e avec 36 points), Cadix (15e, 35pts), Valladolid (16e, 35pts), Valence (17e, 34pts) et l’Espanyol (29e, 31pts). Ces derniers pourraient accuser les Merengue de fausser la compétition. Carlo Ancelotti sera évidemment interrogé sur le sujet vendredi, en conférence de presse d’avant match.

