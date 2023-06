Real Madrid: Aurélien Tchouaméni répond aux critiques

En zone mixte, après la victoire de la France contre la Grèce ce lundi, Aurélien Tchouaméni est revenu sur sa première saison mitigée au Real Madrid.

Débarqué au Real Madrid l’été dernier, en provenance de Monaco, Aurélien Tchouaméni a rapidement mis tout le monde d’accord, lors de la première moitié de saison. Les performances du français ont fait presque oublier le départ de Casemiro, qui a rejoint Manchester United. Mais, après la Coupe du monde 2022 avec la France, le jeune milieu de terrain a vu son niveau décliné, au point de perdre sa place de titulaire.

Évidemment, les médias et les supporters n’ont pas été tendres avec lui, le critiquant parfois très durement. Lundi, en zone mixte à l’issue de la victoire des Bleus contre la Grèce lors de la 5e journée des éliminatoires à l’Euro 2024, l’international français a confié avoir été affecté par les critiques à son encontre.

- Publicité-

« Je me sens bien, même si la deuxième partie de saison s’est passée un peu plus difficilement pour moi. Après, c’est la vie d’un joueur de foot. Je me suis fait taper dessus un petit peu partout, mais je garde confiance en moi. Le coach me fait confiance et je sais de quoi je suis capable« , a-t-il assuré, relayé par Maxifoot, avant d’ajouter:

« J’ai joué les deux matchs (en juin, en sélection, ndlr) avec Cama (Eduardo Camavinga) donc je suis content. C’est la première fois que je me fais autant critiquer. Évidemment qu’avant, ça se passait super bien. Il n’y avait que des éloges. J’apprends le métier aussi, il y a des dynamiques différentes. Et je suis sûr que la tendance va s’inverser« , a positivé l’ancien Monégasque. Avec l’arrivée de Jude Bellingham, Tchouaméni devra élever son niveau et se montrer constant pour prétendre à une place de titulaire au Real Madrid la saison prochaine.

Articles similaires