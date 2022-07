Real Madrid: Aurélien Tchouaméni impressionne déjà

Selon les informations de la Defensa Central, la nouvelle recrue Aurélien Tchouaméni met déjà tout le monde d’accord au Real Madrid, de la direction du club au staff technique.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Real Madrid disputait sa première rencontre de l’été face au FC Barcelone, soldée par une défaite (0-1). C’était l’occasion pour Carlo Ancelotti de lancer dans le grand bain ses deux nouvelles recrues, Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni. Et le jeune français impressionne déjà tout le monde au sein de sa nouvelle équipe.

Comme l’explique Defensa Central, l’ancien Monégasque a beaucoup plu en interne. Ses interventions devant la défense, ses permutations avec Camavinga et son impact sur le plan physique ont beaucoup plu aux dirigeants et à son entraîneur Carlo Ancelotti. Ce n’est pas tout, puisque le caractère du Français a aussi séduit. Pendant ce Clasico, le milieu de terrain ne sait pas se laisser intimider par les stars en face de lui et n’a pas hésité à imposer sa personnalité.

Déjà impressionnant, surtout physiquement, à l’entraînement, Tchouameni doit confirmer tout le bien qu’on pense de lui en match officiel. Le Real Madrid débutera sa nouvelle saison, le 10 Août prochain, contre l’Eintracht Francfort à l’occasion de la Supercoupe d’Europe. Le français devra montrer qu’il peut être plus qu’une simple doublure de Casemiro.