Real Madrid: Antonio Rüdiger lance le choc contre Chelsea

Dans un entretien accordé à Marca ce dimanche, le défenseur du Real Madrid Antonio Rüdiger a évoqué le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Chelsea, mercredi prochain. L’Allemand s’attend à un match difficile contre son ancienne équipe.

Actuel champion en titre de la Ligue des champions, le Real Madrid va poursuivre la défense de son trophée ce mercredi contre Chelsea. Les deux équipes vont en effet croiser les crampons, lors des quarts de finale aller de la Coupe aux grandes oreilles. Un choc qui aura lieu au Santiago Bernabeu à partir de 19h (GMT). La personne la mieux placée pour parler de ce duel est sans aucun doute Antonio Rüdiger.

Le défenseur allemand s’est entretenu avec Marca pour discuter de cette rencontre contre son ancienne équipe et évaluer également ses neuf premiers mois avec les Blancs. « Je suis extrêmement heureux, tout est parfait ici« , a d’abord déclaré le joueur du Real Madrid, qui affirme que l’équipe de Chelsea qu’il affrontera n’a rien à voir avec celle pour laquelle il a joué auparavant. Il a quand même prévenu ses coéquipiers: « Ce que je sais, c’est que cela sera difficile, car ils ont de nombreux joueurs de qualité« .

L’international Allemand exprime tout de même sa fascination pour le Real en C1. « En Ligue des champions, la peur se lit sur les visages des rivaux« , affirme celui qui a justement été éliminé en quarts de finale de la précédente édition de la C1 par les Merengue, alors qu’il évoluait encore avec Chelsea.

Rüdiger évoque le Ramadan

Lors de son entretien avec Marca, Rüdiger a également évoqué des sujets plus personnels. Il explique notamment comment il gère les entraînements et les matchs pendant le Ramadan. « Le Ramadan, ce n’est pas un problème pour moi, je suis habitué. Je ne bois rien, je ne mange rien, je m’y conforme à la lettre. Ce n’est pas facile, tu t’entraînes, tu puises dans ta tête et tu y arrives. Le mental est une de mes principales qualités donc au final, faire le Ramadan ne me pose pas de problème», ajoute-t-il