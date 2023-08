Real Madrid: Ancelotti fait le bilan de la présaison, après la défaite contre la Juventus

En conférence de presse ce jeudi, après la défaite contre la Juventus (3-1), l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a fait le bilan de la présaison. Et il garde des choses positives de cette tournée en terre américaine.

Le Real Madrid a terminé sa tournée en terre américaine ce jeudi, par une défaite contre la Juventus sur le score de 3-1. La présaison des Merengue a donc été très mitigée. Après deux belles victoires contre AC Milan (3-2) et Manchester United (2-0), les Madrilènes ont coulé contre le FC Barcelone (3-0) et donc contre les Turinois. Au-delà des défaites, le manque de réalisme des attaquants et la fragilité défensive inquiètent à Madrid.

Invité à faire le bilan de son équipe lors de son équipe lors de cette présaison, l’entraîneur Carlo Ancelotti garde le positif. “Il est positif. Nous avons montré deux facettes. L’une est très bonne offensivement, mais défensivement, l’équipe n’est pas habituée à défendre en losange. Nous avons encaissé beaucoup de buts. Les trois d’aujourd’hui, ceux contre Barcelone…. Il y a eu un manque d’équilibre et nous devons y remédier…

L’équipe est un peu fatiguée et nous n’avons pas la fraîcheur nécessaire. Mais ce n’est pas un problème. J’ai vu beaucoup de bonnes choses. Aujourd’hui, Vinicius a très bien géré son poste et a marqué un but fantastique. Je ne suis pas inquiet sur le plan offensif. En revanche, la défense doit être améliorée.”, assure l’italien, relayé par Real France.

Carlo Ancelotti est tout de même revenu sur les problèmes défensifs de son équipe. Des difficultés qui existaient déjà depuis la dernière saison. Mais il ne panique pas. “C’est la chose la plus facile à améliorer. C’est avant tout un problème de positionnement, de concentration et d’attitude. Nous étions bons dans le pressing haut et fragiles dans le bloc bas. Cela s’est vu lors des deux derniers matchs. Abaisser le bloc peut être une option à envisager. Je retiens deux choses, la mobilité que nous avons devant et les occasions que nous créons. Nous ne sommes pas habitués à cette fragilité.”, explique-t-il.

Le Real Madrid reprendra la compétition officielle le 12 août prochain, à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse de Bilbao pour la première journée de Liga. Les Madrilènes devront se montrer bien plus efficaces pour ne pas débuter la nouvelle saison par un revers.

