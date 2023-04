Real Madrid: Ancelotti évoque le possible retour de Messi au Barça

-Publicité-

Interrogé, en conférence de presse ce lundi, sur le possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet.

La grande tendance du mercato de ces dernières semaines, c’est le possible retour de Lionel Messi, qui n’est maintenant plus considéré comme indispensable au sein de l’effectif du PSG, au FC Barcelone cet été. Le club catalan a même confirmé avoir eu des contacts avec l’entourage du joueur, et le père et agent de Lionel Messi, Jorge, a rencontré le président du Barça à plusieurs reprises. L’actuel leader de Liga a même déjà mis en place un plan financier pour pouvoir boucler l’opération. Une actualité qui fait énormément parler en Espagne.

En conférence de presse d’avant match ce lundi, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a été invité par les journalistes à s’exprimer sur le sujet. Mais ce dernier n’a pas voulu s’étendre sur la question. «Le retour de Leo Messi ? Il peut faire ce qu’il veut, je n’y pense pas. Je l’aime bien en tant que joueur, mais c’est une question qui concerne Barcelone», a expliqué le coach italien, qui a préféré se concentrer sur le prochain match de son équipe contre Gérone en Liga.

Pour rappel, le contrat de Lionel Messi avec le PSG finit en juin prochain. Avec le club de la capitale française qui ne joue plus que la Ligue 1, la Pulga sera officiellement sans club dans six matchs. Selon les dernières informations des médias français, Messi n’a pas encore pris de décision quant à son avenir. Malgré les tentatives du PSG de le faire prolonger, celles du FC Barcelone pour le faire revenir, ainsi que des offres de clubs exotiques, rien n’a encore été décidé par le champion du monde 2022.

