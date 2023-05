Real Madrid: Ancelotti en colère après la défaite à Sociedad, Militão averti

-Publicité-

En conférence de presse ce mardi soir, après la défaite du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad, l’entraîneur Carlo Ancelotti a fustigé l’attitude de ses joueurs. Il a également lancé un avertissement à Eder Militao.

Mardi soir, le Real Madrid a subi une défaite 0-2 à Anoeta face à la Real Sociedad, à l’occasion de la 33e journée du championnat espagnol. C’est le deuxième revers consécutif des Merengue à l’extérieur, après la défaite humiliante 4-2 contre Gérone. De très mauvais augures avant la finale de la Coupe du Roi contre Osasuna (6 mai) et la réception de Manchester City (9 mai) en demi-finale aller de la Ligue des champions. En conférence de presse d’après-match, Carlo Ancelotti n’a pas manqué de tirer la sonnette d’alarme, tout en pointant du doigt son patron en défense Éder Militão, coupable sur le premier but de la Real Sociedad.

«Ce n’est pas la meilleure façon de se préparer pour ce qui va arriver. La défaite fait toujours mal, car la confiance s’évapore. Ce n’est pas la meilleure chose, c’est sûr… C’est vrai que les matchs contre Osasuna (finale de Coupe du Roi, samedi) et Manchester City (demi-finale aller de Ligue des Champions, mardi) sont dans la tête de mes joueurs, a-t-il indiqué, avant de se montrer expéditif au sujet de Militão. Militão ? Il doit se réveiller, et vite.»

- Publicité-

Carlo Ancelotti a tout de même tenu à rassurer les supporters sur les échéances à venir: « Je suis convaincu qu’on verra une équipe différente sur les deux prochains matchs. Avec une concentration maximum et un effectif quasiment à 100%. On va se battre. Il est certain que la motivation n’est pas comme la lumière, un bouton qu’on allume et éteint, mais cette équipe est spéciale en ce sens.«

Articles similaires