Real Madrid: Álvaro Arbeloa encense Fran García

Auteur d’une prestation solide lors du succès (4-1) du Real Madrid face à Elche en La Liga, Fran García a reçu les éloges appuyés de son entraîneur Álvaro Arbeloa, qui a salué le professionnalisme et l’engagement du latéral madrilène.

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, n’a pas tari d’éloges à l’égard de Fran García après la large victoire des Merengues face à Elche CF (4-1) en La Liga. Titularisé au poste d’arrière gauche samedi 14 mars au Santiago Bernabéu Stadium, Fran García a livré une prestation solide, contribuant activement au succès madrilène. Grâce à ces trois points, le Real Madrid revient à une longueur du leader, FC Barcelona. Les Blaugrana auront toutefois l’occasion de reprendre quatre points d’avance lors de leur rencontre face au Sevilla FC, programmée le 15 mars.

Après la rencontre, Arbeloa a tenu à saluer le professionnalisme de son latéral gauche, malgré un temps de jeu limité cette saison. Comme le rapporte Madrid Xtra, l’entraîneur madrilène a déclaré : « Fran García ? Je tiens à lui exprimer toute ma gratitude. C’est un professionnel exceptionnel. Maintenir le niveau qu’il atteint au quotidien n’est pas chose facile, surtout sans temps de jeu régulier. Il s’entraîne avec brio et est toujours présent pour ses coéquipiers, faisant preuve d’un optimisme constant. J’aimerais avoir 25 joueurs comme Fran. »

Depuis l’arrivée de Álvaro Carreras au club l’été dernier, Fran García a vu son rôle se limiter à celui de doublure sur le flanc gauche de la défense. Le joueur de 26 ans n’a disputé que 17 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont sept en tant que titulaire. Formé au Real Madrid, le latéral espagnol avait quitté son club formateur après une unique apparition en équipe première pour rejoindre Rayo Vallecano. Ses performances remarquées en banlieue madrilène avaient convaincu les dirigeants merengues de le rapatrier en 2023.

Publicité

Depuis son retour, Fran García a disputé plus d’une centaine de rencontres sous les couleurs madrilènes, confirmant progressivement sa place dans l’effectif. Face à Elche, le défenseur s’est particulièrement illustré avec une prestation complète : sept interventions défensives, un tir cadré et une passe décisive. Il a également réussi six passes dans le dernier tiers du terrain, créé une occasion et délivré deux longues transmissions précises, contribuant pleinement au succès madrilène.