Real Madrid 3 – 1 Séville: Carlo Ancelotti exulte, Jorge Sampaoli triste

Le Real Madrid a battu le FC Séville (3-1) ce samedi soir, à l’occasion de la onzième journée de Liga. Après la rencontre, les deux entraîneurs ont livré leur analyse du match face à la presse.

Le Real Madrid semble invincible en Liga cette saison. Les coéquipiers de Vinicius Jr ont enchaîné un nouveau succès dans le championnat espagnol ce samedi, pour le compte de la onzième journée. Des réalisations de Modric (5è), Lucas Vasquez (79è) et Federico Valverde (81è) ont permis à la Casa Blanca de s’imposer (3-1) contre le FC Séville au Santiago Bernabeu. Après la rencontre, les entraîneurs des deux équipes avaient évidemment des discours différents.

Le coach des Merengues Carlo Ancelotti, a affiché une grosse fierté envers son équipe soulignant l’apport des remplaçants, qui ont changé le visage du match en seconde période.

« Aujourd’hui, je veux souligner et mettre en avant ceux qui sont sortis du banc. Camavinga, Lucas, Asensio… mais également Vinicius qui a fait deux passes décisives. Il a fait deux passes devant un but vide et je lui ai dit qu’il devait sortir de ce match encore plus heureux car ça vaut plus qu’un but. Il fait preuve d’une grande humilité (…) C’est un groupe que j’aime entraîner, ils ne me posent pas de problèmes. Ils sont très respectueux. C’est l’un des meilleurs, sinon le meilleur effectif que j’ai eu« , a déclaré le technicien italien en conférence de presse.

De son côté, Jorge Sampaoli, le coach sévillan, ne reconnaît pas la supériorité du Real Madrid sur ce match: « Je suis triste parce qu’on contrôlait mieux le match que le Real Madrid. Une perte de balle nous a fait perdre un match dans lequel nous dominions la deuxième période. On a beaucoup donné dans un stade très difficile et on repart avec rien (…) On a été dominé au début puis après ça, surtout en deuxième période, je crois que nous avons été supérieurs. Le second but arrive sans que Madrid n’ait fait la moindre chose pour le mériter mais c’est le Real Madrid.«

Le weekend prochain, au cours de la 12ème journée du championnat, le Real Madrid accueillera Girona au Santiago Bernabeu, tandis que le FC Séville jouera à la maison face au Rayo Vallecano.