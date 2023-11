Real Madrid 3 – 0 Braga: la réaction de Carlo Ancelotti

-Publicité-

Après la belle victoire du Real Madrid contre Barga (3-0), ce mercredi soir en Ligue des champions, l’entraîneur Carlo Ancelotti s’est montré satisfait de la performance de ses poulains.

A l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions, le Real Madrid accueillait Braga ce mercredi soir, au Santiago Bernabeu. Les Merengue avaient besoin d’une victoire pour valider leur billet pour le tour suivant. Une mission accomplie par les Madrilènes tout en maîtrise, qui se sont imposés sur le score de 3-0. Dans un bon jour et menée par ses prodiges brésiliens, la Casa Blanca a fait la différence grâce à Brahim Diaz (27e), Vinicius Junior (58e) et Rodrygo Goes (61e).

Après la rencontre, l’entraîneur du club espagnol, Carlo Ancelotti, a analysé la performance des siens face aux médias. “Le match : « Il a été bon. On a commencé… moyennement avec un penalty concédé que Lunin a très bien arrêté. Après, on a eu le contrôle et on a été très bons en transition en deuxième. Je suis heureux. », a expliqué l’italien.

Il est aussi revenu sur l’efficacité retrouvée de son équipe, qui est restée muette lors du dernier match en championnat. « Évidemment, nous avons des caractéristiques différentes, beaucoup de variété. En transition, nous sommes dangereux par exemple et ça s’est vu aujourd’hui. C’est plus facile quand les matchs s’ouvrent.« , a ajouté l’ancien entraîneur du PSG. Les joueurs du Real Madrid doivent désormais reporter cette performance face à Valance ce samedi, lors de la 13e journée de la Liga.