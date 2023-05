Real Madrid 1 – 1 Man City: le but de Kevin De Bruyne aurait dû être annulé

-Publicité-

Manchester City a décroché le nul contre le Real Madrid (1-1), en demi-finale aller de la Ligue des champions, sur un but de Kevin De Bruyne qui aurait dû pourtant être refusé. Explications.

Annoncé favori pour cette double conformation contre le Real Madrid en demi-finale la Ligue des champions, Manchester City n’aura ramené que le match nul (1-1) ce mardi, lors de la manche aller. Après avoir été menés au score par une frappe tonitruante de Vinicius Jr, les Mancuniens ont pu compter sur un missile de Kevin De Bruyne pour revenir au score. Un but qui aurait dû être invalidé quand on regarde l’action d’un peu plus près.

En effet, il a été révélé grâce à une image 3D partagée par le diffuseur beIN Sports que le ballon était en réalité sorti des limites du terrain avant la réalisation de Kevin De Bruyne. Les locaux auraient donc dû bénéficier d’une touche, ce qui n’a pas échappé à l’attention de Carlo Ancelotti, qui a d’ailleurs été sanctionné par l’arbitre pour contestation.

- Publicité-

« Parce que la balle semblait être sortie avant. Et sur l’action précédente il y avait un corner qui n’a pas été sifflé. L’arbitre n’a pas été très attentif. Il m’a donné un carton et je lui ai dit : sortez les à ceux qui sont sur le terrain, pas à ceux qui sont en dehors. Mais je ne suis plus en colère. Je suis content, j’ai hâte d’être au match retour« , a déclaré le technicien italien après le match, relayé par Real France.

Pourquoi la VAR n’est pas intervenue?

L’autre fait qui a été surprenant sur ce fait de jeu, c’est l’inaction de la VAR. Mais selon un arbitre espagnol, interrogé par la Cadena Ser, les assistants vidéo ne sont pas intervenus pour une bonne raison. « Les images qui valent sont celles du VAR, pas celles que vous pouvez mettre sur votre télévision. Il se peut que le VAR ait également vu le ballon sortir. Ils n’ont mis aucune image et je vous dis pourquoi. Camavinga récupère le ballon, puis il fait une relance et Rodri le récupère et cela se termine par un but. Ce n’est plus la même action même si le ballon était sorti d’un mètre,

car le ballon a été récupéré par Camavinga. Cela n’entraîne pas l’utilisation du VAR. C’est la décision technique donc ça n’entre pas. Le joueur de City (De Bruyne) centre et frappe Modric. Le ballon passe à Camavinga, qui le perd. Là commence une autre action. C’est son erreur en récupérant l’action. C’est pourquoi vous ne pouvez pas revenir en arrière. C’est une deuxième action, je ne le dis pas, le règlement le dit« , a-t-il expliqué.

- Publicité-

Une erreur d’arbitrage qui aura peut être des conséquences graves pour les Madrilènes dans cette double confrontation. Pour rappel, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Manchester City mercredi prochain, pour le deuxième acte de ce choc. Depuis le début de la compétition, les Mancuniens se sont toujours montrés intraitables devant leur public, ce qui n’augure rien de bon pour les hommes de Carlo Ancelotti.

Articles similaires