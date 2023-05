Real Madrid 1 – 1 Man City: la réaction de Pep Guardiola

-Publicité-

En conférence de presse ce mardi soir, après le match nul contre le Real Madrid (1-1) en Ligue des champions, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a analysé la performance de son équipe.

La première manche des demi-finales de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, qui s’est jouée ce mardi soir à Santiago Bernabeu, s’est soldée par un résultat nul (1-1). Loin des rencontres spectaculaires entre les deux équipes la saison dernière, ce match aura offert une opposition tactique de haut niveau, avec deux gestes de génie signés Vinicius Jr (36e) et Kevin De Bruyne (67e). Un résultat qui fait plutôt les affaires des Mancuniens, qui recevront au match retour la semaine prochaine.

En conférence de presse, après ce choc, l’entraîneur des Cityzens Pep Guardiola s’est prononcé sur la performance des siens. « Félicitons les deux équipes, le scénario, ce tour. On a très bien débuté, nous étions meilleurs et nous aurions dû marquer. Puis Vinicius a marqué et le match a été différent en seconde période. Ce sera une finale à Manchester« , a expliqué le technicien catalan, relayé par Real France, avant d’ajouter:

« C’est le football. L’adversaire nous force à jouer plus bas pendant certains moments du match. C’est le Real, ça ne me surprend pas. On a joué à Madrid, on a marqué et on a bien défendu. Il faut voir si on peut attaquer un peu plus au retour, Alaba et Rudiger étaient très proches de Haaland, Valverde et Kroos ont fermé les espaces pour que les ballons ne lui arrivent pas. On sera plus à l’aise à domicile.«

Durant la rencontre, Guardiola a fait le choix, plutôt étonnant au vu de son banc de touche, de ne faire aucun changement. Interrogé sur la question, il a répondu: « Parce que j’ai pensé que nous avions les bons joueurs sur le terrain, des joueurs pour garder le ballon. Le Real a des joueurs qui font mal en transitions, à travers des courses. Si le match devient fou, on n’est pas aussi bien armé qu’eux. » Rendez-vous le mercredi 17 mais prochain, pour la manche retour de ce choc.

