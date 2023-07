Real Madrid: 02 recrues impressionnent déjà tout le monde

-Publicité-

Selon les informations de Mundo Deportivo ce mardi, Brahim (23 ans) et Arda Güler (18 ans) ont impressionné pour leur premier jour d’entraînement avec le Real Madrid.

Après quelques semaines de pause, le Real Madrid a repris l’entraînement ce lundi. Les joueurs qui n’ont pas évolué avec leur sélection en fin de saison dernière, étant présents à Valdebebas pour la traditionnelle visite médicale, avant d’effectuer leur première séance d’entraînement sous les yeux de Carlo Ancelotti. C’était également l’occasion pour les nouvelles recrues madrilènes d’effectuer leurs premiers pas dans les installations de leur nouvelle équipe. Et selon les médias espagnols, deux d’entre elles impressionnent déjà.

En effet, selon les informations de Mundo Deportivo Brahim (23 ans), de retour de prêt après deux années passés au Milan AC, et Arda Güler (18 ans), le jeune prodige turc dont on parle beaucoup en ce moment, ont impressionné tout le monde lors de la première séance. Même l’entraîneur Carlo Ancelotti a été bluffé. Le technicien italien a apprécié les progrès de Brahim. Concernant Güler, sa technique et ses qualités ont séduit.

De très bons débuts donc pour les deux jeunes talents, qui devront continuer sur cette voie pour se faire une place au sein de l’effectif du Real Madrid. En attendant le début de la saison, ils pourront profiter de la présaison pour montrer leur qualité pendant les matchs. Le Real Madrid disputera quatre matchs amicaux contre de solides adversaires, notamment l’AC Milan le 24 juillet, Manchester United le 27 juillet, le FC Barcelone le 29 juillet, et enfin la Juventus le 3 août, dans le cadre de la tournée américaine.

