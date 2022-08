Real: « Il veut tenter un nouveau défi », Ancelotti confirme les envies de départ de Casemiro

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a confirmé les envies de départ de Casemiro. Le milieu brésilien est annoncé avec insistance du côté de Manchester United.

On est en passe d’assister à l’un des plus gros coups de ce mercato estival. Désireux de renforcer son milieu de terrain, Manchester United est sur le point d’arracher Casemiro au Real Madrid. D’ailleurs selon Marca, le brésilien devrait passer sa visite médicale ce vendredi en Angleterre. Et si des doutes subsistaient encore, Carlo Ancelotti, l’entraîneur des Merengues, vient de les enlever en tout cas en ce qui concerne les envies de départ du joueur.

En conférence de presse avant d’affronter le Celta Vigo ce samedi, le technicien italien a déclaré: « J’ai parlé avec lui (Casemiro) ce matin. Il veut tenter un nouveau défi, une nouvelle opportunité. Le club le comprend pour ce qu’il a fait et pour la personne qu’il est. Il y a des négociations, rien n’est officiel, mais sa volonté de partir est claire ». Ancelotti a ensuite expliqué qu’il a décidé de ne pas retenir son joueur.

« Je n’ai pas essayé de le convaincre. J’ai beaucoup parlé avec lui, je suis très confiant avec lui, il nous a beaucoup aidés. En écoutant sa volonté et son désir, il n’y a aucun moyen de revenir en arrière. Vous devez tenir compte de cela. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines heures, s’il reste ou non », a poursuivi l’ancien coach d’Everton.

A moins d’un gros retournement de situation, Casemiro va donc bel et bien rejoindre Manchester United, où il touchera le pactole. En effet, selon les informations de The Athletic, un contrat de 4 ans (+1 en option) et un salaire de 22 millions d’euros attendent le brésilien chez les Red Devils. Il deviendra ainsi le troisième plus gros salaire du club, derrière Cristiano Ronaldo et David De Gea.