Real : Ancelotti évoque le pétage de plombs de Marco Asensio

En marge de la victoire du Real Madrid contre Majorque (4-1) ce dimanche, Marco Asensio, qui n’a disputé la moindre minute de la rencontre, a pété les plombs sur le banc de touche. En conférence de presse d’après match, l’entraîneur Carlo Ancelotti a évoqué la situation.

La nouvelle saison se complique de plus en plus pour Marco Asensio. Resté dans la capitale espagnole cet été, l’ailier ne bénéficie pratiquement plus de temps de jeu avec le Real Madrid. Le fantasque gaucher est encore resté sur le banc ce dimanche, lors de la large victoire de la Casa Blanca contre Majorque (4-1). Frustré par ce statut, le milieu offensif s’est d’ailleurs emporté devant les caméras, lançant au sol son dossard et donnant un coup de pied en l’air. Interrogé sur le coup de sang de son joueur à la fin de la partie, Carlo Ancelotti a répondu avec diplomatie, comme d’habitude.

«Il s’est fâché et je suis d’accord avec lui. Il veut jouer, c’est le plus important. Je le prends en compte, pour nous c’est très important. Je comprends sa colère», a ainsi assuré le technicien italien. Reste désormais à savoir si Marco Asensio débutera la prochaine rencontre… Rien n’est moins sûr, quand on voit la forme actuelle de ses concurrents. Titulaire ces derniers mois au poste d’ailier droit, Fede Valverde a encore livré une prestation incroyable ce dimanche, inscrivant un but d’anthologie. Pareil pour Rodrygo qui a marqué un but à la Brésilienne contre Majorque et délivré une superbe passe décisive pour son compatriote Vinicius Jr.

Toutefois, dans sa nouvelle philosophie de turnover, Carlo Ancelotti peut toujours décider d’utiliser Asensio. Mais sur le long terme, l’espagnol semble déjà avoir perdu la bataille pour la titularisation contre Rodrygo et Valverde. Le joueur de la Roja qui était annoncé sur le départ du Real, lors du dernier mercato estival, devrait sérieusement réfléchir à son avenir lors de la prochaine fenêtre des transferts.