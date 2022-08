Real-Almeria: Ancelotti revient sur les prestations de Camavinga et Tchouameni

Après la victoire du Real Madrid contre Almeria (2-1) en Liga ce dimanche soir, Carlo Ancelotti s’est exprimé face aux médias. Le technicien italien est notamment revenu sur les prestations décevantes de Camavinga et Tchouameni.

Le champion d’Espagne en titre, le Real Madrid, débutait la nouvelle saison de Liga ce dimanche soir sur la pelouse d’Almeria. Bousculés, les Merengues ont toutefois ramené les trois points de la victoire grâce à Lucas Vasquez et David Alaba, qui a inscrit un coup franc somptueux sur son premier ballon touché dans le match. Après la rencontre, l’entraîneur Carlo Ancelotti s’est présenté face à la presse pour analyser la performance de son équipe. Le coach madrilène a notamment abordé les prestations d’Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni.

Titulaires pour ce match, les deux internationaux français ne sont pas montrés au niveau livrant une copie plus que décevante. « Rüdiger a fait un bon match pour moi, il a de l’expérience. Quant aux jeunes, ils n’ont pas démontré la qualité qu’ils ont, celle que l’on voit aux entraînements. Ce maillot pèse lourd, c’est normal. Ils sont très jeunes. C’est un prix qu’il faut payer et que l’on fait avec plaisir. J’ai enlevé Camavinga parce qu’il avait déjà un carton. Je ne voulais pas terminer à 10« , a expliqué Ancelotti.

L’ancien entraîneur d’Everton est également revenu sur le coup franc victorieux de David Alaba. « Initialement, Benzema ou Toni devait tirer le coup-franc mais Davide (son fils et adjoint) m’a dit qu’il fallait le laisser à Alaba. Ça n’a pas été facile de le dire à Karim et Toni (rires)« , a lancé le coach Merengue. Lors de la prochaine journée de Liga, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse du Celta Vigo samedi prochain. Un match qui s’annonce un cran plus difficile que celui disputé contre le promu Almeria.