Real 1-1 City: Thierry Henry dithyrambique envers Kevin De Bruyne

Auteur du but égalisateur, lors d’un nul de Manchester City face au Real Madrid (1-1) en Ligue des champions, Kevin De Bruyne a reçu les louanges de Thierry Henry.

Le Santiago Bernabeu était ce mardi soir le théâtre d’un choc des titans entre le Real Madrid et Manchester City. Un match comptant pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. Très engagées avec plusieurs occasions créées de part et d’autre, les deux équipes n’ont cependant pas réussi à se départager. A l’arrivée, Madrilènes et Cityzens se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Auteur de l’ouverture du score, Vinicius Junior a décoché une frappe sèche en pleine lucarne sur une action initiée par Eduardo Camavinga pour tromper Ederson. En seconde période, le milieu offensif des Skyblues, Kevin De Bruyne (67e), lui a parfaitement répondu avec un boulet de canon à ras de terre. Une précieuse réalisation du meneur de jeu belge qui permet aux Skyblues de garder intacte leur chance de qualification pour la finale.

De quoi lui valoir les éloges d’un certain Thierry Henry. Interrogé après la rencontre sur le plateau de CBS Sports, l’ancien international français s’est montré dithyrambique envers le joueur de 31 ans, qui a su faire l’essentiel pour éviter la défaite aux siens. «Je ne pense pas qu’il ait fait un grand match mais il a marqué un but important, a d’abord indiqué l’ex-buteur des Gunners d’Arsenal.

« C’est pour ça que je dis que c’est le meilleur joueur et le plus important de cette équipe. J’ai vu beaucoup de joueurs évoluer contre les meilleurs et je pense que le cerveau de Kevin est le meilleur que j’ai vu. On parle de la manière dont il voit le jeu. Son cerveau, à certains moments, je ne sais pas à quoi il pense (…) C’est presque comme s’il n’était pas avec nous. Il est si bon qu’il peut être un problème parce vous n’êtes pas à son niveau. Je pense que c’est le joueur le plus intelligent que j’ai vu dans ma vie», a-t-il ajouté. Le talisman cityzen appréciera!

