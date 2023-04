RDC: un mort et des maisons incendiées lors d’un match de foot

-Publicité-

En RDC, un match de football entre deux équipes amateurs de la ville de Lisala, située dans la province de la Mongala, a tourné au drame avec un décès et plusieurs maisons incendiés.

Tout remonte à un banal match de football ayant eu lieu en fin de semaine dernière entre deux équipes de jeunes nommées « Base Zaïre » et « Base Montagne ». Au cours de cette partie, une personne a été gravement blessée et a été conduite immédiatement à l’Hôpital Notre-Dame. Malheureusement, elle n’a pas pu survivre à ses blessures et a rendu son dernier souffle ce lundi 17 avril.

En guise de vengeance, les jeunes de « Base Montagne » ont procédé à l’incendie de huit maisons dans la commune de Bolikango. Face à cette situation alarmante, la police a fait appel aux militaires FARDC qui ont été contraintes d’user de tirs pour disperser la foule.

- Publicité-

Plusieurs auteurs présumés de ces troubles ont été appréhendés et une enquête minutieuse est en cours pour déterminer les responsabilités de chacun. Le gouvernement provincial a également pris en charge les frais funéraires de la victime.

Les propriétaires des huit maisons incendiées, situées sur les avenues de la Mission, Gumba, Bumba et Mombangi, ont quant à eux signalé le vol de leurs biens. Ne disposant plus d’un toit pour se loger, ils ont sollicité une assistance d’urgence auprès des autorités.

Lisala, ville de 80 000 habitants dans le nord de la RDC, est connue pour sa tranquillité et n’a donc pas l’habitude de subir ce genre d’événements tragiques. Espérons que de telles situations ne se reproduiront plus à l’avenir…

Articles similaires