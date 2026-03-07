RDC : un éboulement à la mine artisanale de Rubaya fait plus de 200 morts

Un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies a enseveli des galeries artisanales de la colline de Rubaya (territoire de Masisi, Nord-Kivu) le 3 mars, faisant plus de 200 morts dont environ 70 enfants, selon le bilan officiel du ministère des Mines de la RDC. L’accident met en lumière les risques extrêmes auxquels sont exposés des mineurs travaillant dans un site riche en coltan mais situé hors du contrôle des autorités centrales.

Le ministère des Mines a précisé, dans un communiqué diffusé le lendemain, que l’effondrement a touché plusieurs galeries d’accès difficiles dans une zone qualifiée de « zone rouge » depuis février 2025, classement confirmé par un arrêté ministériel en novembre 2025. Cette interdiction formelle vise à proscrire toute extraction et commercialisation des minerais provenant du secteur, conformément aux standards du mécanisme régional de certification de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) et aux recommandations de l’OCDE sur les chaînes d’approvisionnement en zones de conflit.

Les autorités soulignent l’impossibilité pour les structures publiques d’encadrement, notamment le Service d’assistance et d’encadrement des mines artisanales et à petite échelle (SAEMAPE), d’intervenir dans le périmètre de la mine, désormais contrôlé par l’AFC/M23 et son aile politique Alliance Fleuve Congo. L’absence de supervision administrative et technique est pointée comme un facteur aggravant des conditions de travail et de sécurité sur le site.

Un gisement stratégique sous contrôle rebelle et au cœur de circuits illicites

Rubaya figure parmi les gisements mondiaux majeurs de coltan, minerai dont le tantale extrait sert à la fabrication de composants électroniques et industriels. Un document gouvernemental cité par l’agence Reuters attribue au site environ 15 % de la production mondiale de coltan, avec des réserves évaluées à plusieurs milliers de tonnes et des teneurs en tantale allant de 20 à 40 %.

L’exploitation du gisement repose largement sur une main-d’œuvre artisanale locale, rémunérée quelques dollars par jour et exposée à des travaux souterrains dangereux. Selon un rapport des Nations unies relayé par Reuters, la présence de la rébellion alimente des filières organisées de contrebande vers le Rwanda et permettrait aux groupes armés de prélever, sous forme de taxes et prélèvements, au moins 800 000 dollars par mois sur la production et le commerce du minerai.

Sur le plan diplomatique et économique, Rubaya est également intégrée aux discussions entre Kinshasa et des partenaires internationaux. Des responsables congolais et américains ont abordé le dossier lors d’une réunion tenue le 5 février à Washington, dans le cadre d’un partenariat bilatéral visant l’accès aux minerais critiques. Les documents fournis aux partenaires américains évaluent les besoins d’investissement pour une remise en exploitation industrielle du site entre 50 et 150 millions de dollars, montant que les autorités estiment justifiable au regard de la demande mondiale en tantale.

