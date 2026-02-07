RDC : Stade Tata Raphaël suspendu jusqu’à nouvel ordre

Le Ministère des Sports et Loisirs a ordonné la fermeture provisoire du stade Tata Raphaël, une décision portée par courrier officiel daté du vendredi 6 février. À la suite de cette instruction, les rencontres de championnat ne se dérouleront plus dans cette enceinte jusqu’à ce qu’un avis contraire soit publié par l’autorité compétente.

La mesure fait suite à une série d’actes de vandalisme répétés observés sur le site, qui ont conduit les responsables à dénoncer une atteinte au patrimoine public. Le ministère a rappelé que de tels comportements sont inacceptables et compromettent l’intégrité des installations.

Alors que l’État consacre régulièrement des ressources à l’entretien et à la rénovation du stade, ces investissements se voient régulièrement sapés par des dégradations commises par certains usagers. Face à cette situation, les pouvoirs publics estiment qu’il n’est plus tenable de financer des travaux sans garanties de respect et de sécurité.

Évaluation des dommages et suites possibles

La suspension permettra aux services techniques d’effectuer un bilan détaillé des dommages et de définir les travaux nécessaires pour remettre l’enceinte en état. Le ministère a indiqué qu’elle pourrait également conduire à l’adoption de mesures plus strictes pour protéger l’enceinte et prévenir de futurs incidents.

En parallèle, les autorités souhaitent interpeller les pratiquants, les clubs et le public afin qu’ils prennent part à la préservation des infrastructures sportives mises à leur disposition. Aucune date de réouverture n’a encore été communiquée : le stade restera fermé tant que des garanties suffisantes n’auront pas été apportées pour assurer sa sécurité et son respect par les usagers.