RDC – Rwanda: en visite au Bénin, Kagame s’est attiré la foudre de Tshisekedi

Le président rwandais, Paul Kagame, a suscité l’indignation en République démocratique du Congo (RDC) en remettant en question les frontières coloniales établies à l’époque, lors de sa conférence de presse avec le président Patrice Talon au Bénin, le samedi 15 avril 2023. Selon lui, la crise sécuritaire dans l’est de la RDC serait causée par l’existence de ces frontières.

En visite au Bénin, Paul Kagame a déclaré que la région de l’Est de la RDC, n’était pas en crise à cause du Mouvement du 23 mars (M23), mais plutôt en raison des frontières tracées par les colons. Il a également affirmé que le Congo avait reçu une partie du Rwanda et de l’Ouganda.

Ces déclarations ont provoqué une vive réaction de la part du gouvernement congolais. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a qualifié les propos de Kagame de « nouvelle provocation » et a rappelé que le Rwanda était à l’origine des problèmes dans l’est de la RDC depuis plus de deux décennies.

Les relations entre la RDC et le Rwanda ont toujours été tendues en raison de conflits frontaliers et de la présence de groupes armés opérant dans l’est de la RDC. Les déclarations de Kagame ont ravivé les tensions et risquent d’entraîner une escalade de la violence dans la région. Il est crucial que les deux pays travaillent ensemble pour résoudre les problèmes de sécurité et de frontières, afin de garantir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs.