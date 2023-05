RDC : plusieurs civils tués dans des attaques attribuées aux rebelles ADF

Les autorités congolaises ont déploré le meurtre de dix-sept civils dans deux attaques perpétrées par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC). La région continue de souffrir d’un vide sécuritaire, laissant les habitants à la merci des assaillants.

Mardi, les autorités congolaises ont confirmé le meurtre de dix-sept civils lors de deux attaques distinctes attribuées aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) dans l’est de la RDC. Les attaques ont eu lieu dans la localité de Kainama, située dans le territoire de Beni, province du Nord-Kivu.

Les corps des victimes ont été retrouvés dimanche soir et lundi, présentant des marques de violence causées par des armes blanches et des tirs. Le Baromètre sécuritaire du Kivu (KST), un groupe de chercheurs qui recense les violences dans l’est congolais, a quant à lui rapporté au moins 15 morts et 9 personnes portées disparues.

La région de l’est de la RDC continue de souffrir d’un vide sécuritaire préoccupant, comme l’a souligné Bavon Muhindo, membre de la société civile locale. Les positions militaires ont été dégarnies, laissant les cultivateurs et les habitants sans protection face aux assaillants.

Bien que les autorités n’aient pas encore officiellement commenté ces tueries, les Forces démocratiques alliées (ADF) sont connues pour être l’un des groupes armés les plus meurtriers parmi la centaine de groupes actifs dans la région. À l’origine une coalition de groupes armés ougandais, l’ADF est composé principalement de musulmans opposés au régime du président ougandais Yoweri Museveni.

Depuis 1995, l’ADF s’est replié dans l’est congolais, où il continue de semer la terreur. Depuis 2014, le territoire de Beni a été le théâtre de milliers de victimes attribuées à l’ADF, et depuis 2019, la province voisine de l’Ituri a également été touchée par leurs attaques. En 2019, l’ADF s’est affilié à Daech, ce qui a encore aggravé la situation sécuritaire dans la région.