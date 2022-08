RDC: plus de 800 détenus évadés lors d’une attaque qui a ciblé une prison

Dans la nuit de mardi à mercredi 10 août dans l’est de la République démocratique du Congo au Nord-Kivu, deux policiers ont été tués et plus de 800 détenus se sont évadés pendant l’attaque d’une prison par des miliciens.

Selon le capitaine Anthony Mualushayi, porte-parole des opérations Sokola 1, les assaillants sont des combattants ADF venus de la vallée de Mwalika dans le Graben pour libérer les leurs, notamment des femmes ADF qui étaient détenus à Kakwangura en attendant d’être évacuées vers d’autres provinces. Il révèle que l’opération a été menée par un commando de 80 éléments et n’ont eu que 15 minutes pour commettre leur forfait.

Selon une source pénitentiaire qui a requis l’anonymat, sur les 872 personnes détenues dans cette prison, seules 49 y sont restées. « La prison centrale de Butembo a effectivement été attaqué par les ADF, qui sont venus de la vallée de Mwalika jusqu’ici à Butembo » a déclaré le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole de l’armée à Beni. « Ils étaient aidés par leurs supplétifs afin de mener leurs opérations qui consistent à recruter par la force » a-t-il ajouté

L’officier avance un bilan de huit morts dont cinq assaillants, deux policiers parmi les forces de sécurité qui montaient la garde et un civil évadé tué par les assaillants pendant qu’il résistait de transporter le butin. « Le renfort est venu avec retard, après 15 minutes, et l’ennemi qui savait bien que l’armée et la police allait envoyer les renforts dans 15 minutes, n’a pas trainé », regrette le capitaine Anthony Mualushayi qui ajoute que l’armée a toutefois capturé deux assaillants et récupéré trois armes du type AK47 et plusieurs des munitions.

Présenté par l’organisation djihadiste État islamique (EI) comme sa branche en Afrique centrale (ISCAP en anglais), le groupe Forces démocratiques alliées (ADF) est accusé d’être responsable de massacres de milliers de civils dans l’Est congolais et d’avoir commis des attentats en Ouganda. Les ADF sont présentés comme un des groupes le plus meurtriers dans la région orientale de la RDC, déchirée par des violences depuis près de 30 ans. En RDC, les attaques meurtrières visant les prisons et occasionnant des évasions des détenus sont souvent rapportées.