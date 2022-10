RDC: passation de commandement à la tête de l’armée

Nommé il y a quelques jours, le nouveau chef d’état-major général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), le lieutenant général Christian Tshiwewe, a pris officiellement l’étendard des mains de son prédécesseur, le général d’armée Célestin Mbala, ce mardi 13 octobre 2022.

Le président Félix Tshisekedi a présidé ce Jeudi 13 octobre 2022, au Camp Kokolo, la cérémonie de passation de commandement à la tête de l’état-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo. Cette cérémonie fait suite à la nomination par Félix Tshisekedi, dans une ordonnance lue le 3 octobre dernier, le Lieutenant général Christian Tshiwewe Songesha en remplacement du Général Célestin Mbala.

C’est donc ce jeudi 13 octobre, soit dix jours plus tard, que le commandant suprême des FARDC et de la Pnc a tenu à présider, en personne, la cérémonie de passation de commandement sur l’esplanade de l’État-Major Général des Fardc au camp colonnel Kokolo, à Kinshasa.

A cette occasion, le chef d’état-major sortant a dit toute sa gratitude et tous ses remerciements à Félix Tshisekedi pour la confiance placée en sa modeste personne. Il a soutenu que la loi de programmation militaire permettra la montée en puissance des forces armées congolaises. Dans un second temps, il a présenté ses vives félicitations à toute l’équipe promue nouvellement dans un contexte de guerre à l’Est et à Kwamouth.

Il n’a pas oublié de suggérer à l’équipe entrante de tout mettre en œuvre pour consolider et mériter la confiance que le peuple congolais a placé en elle. Aux Fardc, il a demandé de répéter la devise : « Ne jamais trahir le Congo ! Et, en lingala, il a remercié tous les hommes de troupes pour la discipline avant de prier Dieu de protéger chacun ainsi que leurs familles respectives ! ».