RDC: liberté provisoire pour François Beya

Arrêté le 05 février dernier et incarcéré à Makala depuis le 04 avril, François Beya, ex-conseiller spécial du président Félix Tshisekedi, a été remis en liberté provisoire par la justice congolaise pour des raisons sanitaires.

La Haute Cour militaire de Kinshasa a, après avoir consulté un rapport médical qui confirmait que l’état de santé de François Beya s’est dégradé, décidé ce mardi 16 août, de lui permettre de bénéficier d’une prise en charge médicale. Le rapport recommande notamment, une évacuation sanitaire “urgente” de François Beya.

« La Haute cour militaire a finalement accordé la liberté provisoire à notre client François Beya pour des raisons de santé », en réponse à une requête introduite par la défense, déclare son avocat Me John Kaboto. « Notre client est aussi autorisé à se faire soigner dans une formation hospitalière appropriée, au pays ou à l’étranger. Il lui est demandé d’en formuler simplement la demande », ajoute Maître Kaboto.

François Beya a été arrêté le 05 février par l’Agence nationale de renseignement (ANR), qui l’a détenu au secret avant de le transférer deux mois plus tard à la prison de Makala. Son procès a démarré le 3 juin.

Son directeur du protocole, David Cikapa, son garde du corps, Jean-Pierre Kalenga, et son secrétaire particulier, Guy Vanda, sont aussi arrêtés par les forces de l’ordre congolaises. Le brigadier Tonton Twadi Sekele et le commissaire supérieur principal Lily Tambwe sont aussi sur le banc des accusés.

Tous sont accusés de « complot et offense contre la personne du chef de l’État », de « violation de consignes » et d’« incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline ».