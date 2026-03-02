RDC : les États‑Unis sanctionnent des officiers rwandais pour soutien au M23

Lundi 2 mars, le département du Trésor des États-Unis a annoncé l’adoption de mesures ciblant des officiers rwandais, liées aux violences qui persistent dans l’est de la République démocratique du Congo.

Les personnes visées par ces sanctions sont Stanislas Gashugi, Ruki Karusisi, Mubarakh Muganga — plus connu sous le sobriquet « Mk Mubarkh » — et Vincent Nyakarundi.

Selon l’annonce, ces quatre responsables, tous classés au grade d’officiers supérieurs dans l’armée rwandaise, voient désormais leurs avoirs bloqués sur le territoire américain.

Par ailleurs, les sanctions interdisent à tout ressortissant ou entreprise américaine d’entretenir des relations commerciales ou financières avec ces individus.

Portée et effets immédiats

Le gel des actifs empêche l’accès aux fonds et comptes situés aux États-Unis, et toute transaction impliquant des personnes ou structures soumises à la juridiction américaine devient proscrite. Ces mesures visent à restreindre la liberté d’action des personnes incriminées en matière financière.

L’annonce du Trésor intervient dans un contexte régional tendu, où la communauté internationale surveille de près les développements dans l’est congolais et les responsabilités des différents acteurs militaires.