RDC : le sélectionneur Hector Cuper bientôt limogé

Le Ministère des Sports et des Loisirs de la RDC a informé ce jeudi, le sélectionneur Hector Cuper de sa volonté de résilier son contrat.

Plus rien ne va pour la sélection de la République Démocratique du Congo. Après avoir raté la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun et avoir perdu la qualification à la prochaine Coupe du Monde au Qatar, les Léopards ont débuté leur campagne de qualification pour la CAN 2023 par deux défaites contre le Gabon (0-1) et le Soudan (1-2). Des résultats décevants qui ont fragilisé un peu plus le sélectionneur Hector Cuper.

D’ailleurs, le Ministère des Sports et des Loisirs de la RDC a notifié au technicien argentin un préavis de Licenciement ce jeudi.

«Au nom du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, j’ai le regret de vous notifier notre volonté de résilier le contrat conclu avec vous en date du 30 mai 2021. (…) Il vous est reproché des manquements à vos devoirs d’entraîneur notamment la non-amélioration des performances de l’Équipe Nationale tels que stipulés à l’art 3, point V : établir des tactiques, des méthodes d’entraînement et de jeu pour le bénéfice et l’amélioration des performances des équipes nationales», peut-on lire dans le préavis de résiliation adressé au technicien de 66 ans.

#RDC: Préavis de résiliation de contrat adressé à Hector Cuper par le gouvernement pic.twitter.com/pjojSf7oN4 — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) June 9, 2022

En poste à la tête des Léopards depuis mai 2021, Hector Cuper n’aura jamais réussi à faire franchir le cap à une équipe pourtant bourrée de talents. Sauf énorme retournement de situation, l’officialisation de son départ devrait intervenir prochainement.