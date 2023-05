RDC: le président Tshisekedi entame une visite d’État en Chine

- Publicité-

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s’est envolé pour Beijing (Chine) pour une visite d’État de quatre jours, centrée sur les enjeux économiques et la coopération entre les deux pays.

La visite du président Tshisekedi en Chine vise à renforcer les relations bilatérales sino-congolaises et à explorer des opportunités de coopération économique. La délégation comprend des ministres clés du gouvernement congolais, notamment ceux des Affaires étrangères, de la Défense, des Finances, des Mines, de l’Environnement, du Numérique et des Communications.

Au cours de sa visite, le président Tshisekedi aura des rencontres bilatérales avec le président chinois Xi Jinping ainsi qu’avec d’autres hauts responsables chinois, notamment des représentants de l’Assemblée nationale et du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Outre les rencontres officielles, le président Tshisekedi prévoit également des visites culturelles et historiques, telles que la Grande Muraille de Badaling, la salle d’exposition historique du parti communiste, le mausolée du président Mao Zedong et la Cité interdite. La visite du chef de l’État congolais à Shenzhen, Shanghai et Hong Kong permettra également d’établir des contacts avec les opérateurs économiques chinois, dont le géant de la téléphonie Huawei.

Cette visite intervient dans un contexte de tensions entre les opérateurs économiques chinois et le gouvernement congolais, notamment dans le secteur minier. En effet, un partenariat économique conclu en 2008 entre la RDC et un groupe d’entreprises chinoises avait suscité des préoccupations quant à la gestion des ressources naturelles congolaises. Des enquêtes ont révélé des irrégularités financières et des surfacturations dans l’exécution du contrat, suscitant la volonté de renégocier les termes de l’accord.